Randonnée pédestre en soirée Ménétréols-sous-Vatan 5 juillet 2025 18:00

Indre

Randonnée pédestre en soirée Ménétréols-sous-Vatan Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

L’Association Familles Rurales de Ménétréols-sous-Vatan organise sa randonnée pédestre en soirée, le samedi 5 juillet 2025.

Rendez-vous à la salle communale pour les inscriptions et les départs entre 18h et 19h30.

2km, 8km ou 12 km, il y en aura pour tous les niveaux.

Ravitaillement à l’arrivée pour le 2km, en chemin pour le 8km et le 12km.

Un verre de l’amitié sera offert à l’arrivée.

Repas froid possible après la randonnée sur réservation (à effectuer avant le 26 juin). 4 .

Ménétréols-sous-Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 80 62 83

English :

The Association Familles Rurales de Ménétréols-sous-Vatan is organizing its evening hike on Saturday, July 5, 2025.

German :

Die Association Familles Rurales de Ménétréols-sous-Vatan organisiert am Samstag, den 5. Juli 2025, ihre Abendwanderung.

Italiano :

L’associazione Familles Rurales de Ménétréols-sous-Vatan organizza la sua passeggiata serale sabato 5 luglio 2025.

Espanol :

La Asociación Familles Rurales de Ménétréols-sous-Vatan organiza su marcha nocturna el sábado 5 de julio de 2025.

L’événement Randonnée pédestre en soirée Ménétréols-sous-Vatan a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Champs d’Amour