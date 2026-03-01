Randonnée pédestre en ville

Place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 16:30:00

Date(s) :

2026-03-29

A l’occasion des 800 ans, découvrez Les Remparts de Part en Part dans ce circuit urbain, guidé et commenté par le Club Vosgien. Boucle de 3,3 km en 2h. Départ à 14h sous l’arbre de Pâques, place de la Réunion.

Partez à la découverte d’un visage méconnu de Mulhouse à l’occasion de cette randonnée urbaine proposée par le Club Vosgien de Mulhouse et Crêtes dans le cadre d’Osterputz.

Au fil d’un parcours commenté, laissez-vous guider à travers la ville autour d’une thématique originale les casernes de Mulhouse, d’hier à aujourd’hui. Cette balade vous invite à poser un regard nouveau sur différents quartiers mulhousiens et à remonter le fil d’une histoire militaire qui a laissé son empreinte dans le paysage urbain.

Accessible à toutes et tous, cette promenade de 7,5 km, sans dénivelé, se déroule dans une ambiance conviviale et permet d’allier plaisir de la marche, découverte du patrimoine et curiosité historique. Une belle occasion de prendre l’air tout en explorant Mulhouse autrement. 0 .

Place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

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English :

To mark the 800th anniversary of the town, discover Les Remparts de Part en Part on this urban tour, guided and commented by Club Vosgien. 3.3 km loop in 2 hours. Start at 2pm under the Easter tree, place de la Réunion.

L’événement Randonnée pédestre en ville Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace