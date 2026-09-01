Randonnée pédestre Erquy
dimanche 27 septembre 2026 · Erquy
Informations pratiques
Erquy
Randonnée pédestre
Rue du Port Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
La Virade d’Erquy vous accueille dès 8h du matin pour vivre un week-end sportif, festif et solidaire sur son fameux Port réputé pour ses coquilles Saint-Jacques. Animation musicale, randonnées : pédestres 9km départ 8h30 et 7 km départ 9h. Rando famille 3km départ 9h30. Rando cyclo de 50 et 70 km (départ 8h30). Rando moto (places limitées à 50) départ 10h. .
Rue du Port Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 35 36 74
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English :
L’événement Randonnée pédestre Erquy a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor
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