Informations pratiques

Erquy

Randonnée pédestre

Rue du Port Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

La Virade d’Erquy vous accueille dès 8h du matin pour vivre un week-end sportif, festif et solidaire sur son fameux Port réputé pour ses coquilles Saint-Jacques. Animation musicale, randonnées : pédestres 9km départ 8h30 et 7 km départ 9h. Rando famille 3km départ 9h30. Rando cyclo de 50 et 70 km (départ 8h30). Rando moto (places limitées à 50) départ 10h. .

Rue du Port Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 35 36 74

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English :

L’événement Randonnée pédestre Erquy a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor