Randonnée pédestre Fronton Esquiule Esquiule
Randonnée pédestre Fronton Esquiule Esquiule dimanche 21 septembre 2025.
Randonnée pédestre
Fronton Esquiule 20 Gagneko Bidea Esquiule Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
L’association Elkarbidea organise une randonnée pédestre le dimanche 21 septembre à Esquiule. Départ du fronton à 8h30, circuit en boucle de 12km, 500m de dénivelé positif, auberge espagnole au retour. Renseignements auprès de Marcel au 06 79 87 95 11. .
Fronton Esquiule 20 Gagneko Bidea Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 87 95 11
English : Randonnée pédestre
German : Randonnée pédestre
Italiano :
Espanol : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Esquiule a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme du Haut-Béarn