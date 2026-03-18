Randonnée pédestre et chasse aux oeufs

Salle des fêtes Couvignon Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Organisées par Les Golurets en Fête.

Une randonnée pédestre:

– Parcours 5km (gratuit, départ 9h)

– Parcours 13 km (2€/personne, départ 8h30)

Une chasse aux œufs: 2€/enfant (gratuit pour les enfants du village), départ 11h

Buvette et restauration sur place.

Réservation avant le 29 Mars. .

Salle des fêtes Couvignon 10200 Aube Grand Est +33 6 07 87 86 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pédestre et chasse aux oeufs Couvignon a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne