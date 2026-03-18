Randonnée pédestre et chasse aux oeufs Couvignon
Randonnée pédestre et chasse aux oeufs Couvignon dimanche 5 avril 2026.
Randonnée pédestre et chasse aux oeufs
Salle des fêtes Couvignon Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Organisées par Les Golurets en Fête.
Une randonnée pédestre:
– Parcours 5km (gratuit, départ 9h)
– Parcours 13 km (2€/personne, départ 8h30)
Une chasse aux œufs: 2€/enfant (gratuit pour les enfants du village), départ 11h
Buvette et restauration sur place.
Réservation avant le 29 Mars. .
Salle des fêtes Couvignon 10200 Aube Grand Est +33 6 07 87 86 88
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English :
L’événement Randonnée pédestre et chasse aux oeufs Couvignon a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne