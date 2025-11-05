Randonnée pédestre et circuit à vélo Broquiès
mercredi 5 novembre 2025
Randonnée pédestre et circuit à vélo
Broquiès Aveyron
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Venez marcher ou pédaler et partager un moment simple et chaleureux au bord du lac !
Prenez l’air entre lac et collines avec Loisirs Amitié Broquiès !
L’association propose à ses adhérents une journée conviviale au choix à pied ou à vélo, agrémentée d’un pique-nique préparé par l’association.
Deux formules
Randonnée pédestre autour du lac de Villefranche-de-Panat
RDV 12h Plage de l’ancien VVF (Villefranche-de-Panat)
Balade tranquille et panoramas sur l’eau, pause pique-nique tous ensemble.
Circuit à vélo boucle routière vers Peyrebrune
RDV 10h Place de la Mairie, Broquiès (départ vers la plage VVF)
Casque et gilet obligatoires.
Rendez-vous le Mercredi 5 novembre (annulation si mauvais temps)
Tarif 5 €
Inscription avant le 31 octobre
Contacts Alain Malaterre 06 87 52 65 25 • Isabelle TauriAC 06 70 96 47 04 5 .
Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 6 70 96 47 04
English :
Come walk or cycle and share a simple, warm moment by the lake!
German :
Kommen Sie zum Wandern oder Radfahren und teilen Sie einen einfachen und herzlichen Moment am Seeufer!
Italiano :
Venite a camminare o a pedalare e a condividere un momento semplice e conviviale in riva al lago!
Espanol :
Venga a pasear a pie o en bicicleta y comparta un momento sencillo y amistoso junto al lago
L’événement Randonnée pédestre et circuit à vélo Broquiès a été mis à jour le 2025-10-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)