Randonnée pédestre et circuit à vélo Broquiès

Broquiès Aveyron

Venez marcher ou pédaler et partager un moment simple et chaleureux au bord du lac !

Prenez l’air entre lac et collines avec Loisirs Amitié Broquiès !

L’association propose à ses adhérents une journée conviviale au choix à pied ou à vélo, agrémentée d’un pique-nique préparé par l’association.

Deux formules

Randonnée pédestre autour du lac de Villefranche-de-Panat

RDV 12h Plage de l’ancien VVF (Villefranche-de-Panat)

Balade tranquille et panoramas sur l’eau, pause pique-nique tous ensemble.

Circuit à vélo boucle routière vers Peyrebrune

RDV 10h Place de la Mairie, Broquiès (départ vers la plage VVF)

Casque et gilet obligatoires.

Rendez-vous le Mercredi 5 novembre (annulation si mauvais temps)

Tarif 5 €

Inscription avant le 31 octobre

Contacts Alain Malaterre 06 87 52 65 25 • Isabelle TauriAC 06 70 96 47 04 5 .

Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 6 70 96 47 04

English :

Come walk or cycle and share a simple, warm moment by the lake!

German :

Kommen Sie zum Wandern oder Radfahren und teilen Sie einen einfachen und herzlichen Moment am Seeufer!

Italiano :

Venite a camminare o a pedalare e a condividere un momento semplice e conviviale in riva al lago!

Espanol :

Venga a pasear a pie o en bicicleta y comparta un momento sencillo y amistoso junto al lago

