Randonnée pédestre et découverte Faux-en-Périgord
jeudi 1 octobre 2026 · Faux
Informations pratiques
Faux-en-Périgord
Randonnée pédestre et découverte
Parking de la Mairie Faux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 14:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Venez randonner avec Henri pour 7km avec l’association « Les Copains d’abord », adhérente à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans. .
Parking de la Mairie Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 10 52 98
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English : Randonnée pédestre et découverte
L’événement Randonnée pédestre et découverte Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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