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Randonnée pédestre et découverte Faux-en-Périgord

jeudi 1 octobre 2026 · Faux

Randonnée pédestre et découverte Faux-en-Périgord

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Parking de la Mairie
Ville
24560 Faux
Département
Dordogne
Tarif

Faux-en-Périgord

Randonnée pédestre et découverte

Parking de la Mairie Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 14:00:00
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01

Venez randonner avec Henri pour 7km avec l’association « Les Copains d’abord », adhérente à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.   .

Parking de la Mairie Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 10 52 98 

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English : Randonnée pédestre et découverte

L’événement Randonnée pédestre et découverte Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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