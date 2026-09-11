Informations pratiques

Faux-en-Périgord

Randonnée pédestre et découverte

Parking de la Mairie Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 14:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Venez randonner avec Henri pour 7km avec l’association « Les Copains d’abord », adhérente à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans. .

Parking de la Mairie Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 10 52 98

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English : Randonnée pédestre et découverte

L’événement Randonnée pédestre et découverte Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides