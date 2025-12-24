Randonnée pédestre et découverte, Issigeac

Randonnée pédestre et découverte, Issigeac dimanche 8 février 2026.

Parking des Écoles Issigeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08

2026-02-08

Venez randonner avec Polo pour 10km avec l’association Les Copains d’abord , adhérente à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.   .

Parking des Écoles Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 26 76 

