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Randonnée pédestre et découverte Parking des Écoles Issigeac

dimanche 4 octobre 2026 · Parking des Écoles · Issigeac

Randonnée pédestre et découverte Parking des Écoles Issigeac

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Parking des Écoles
Adresse
Chemin des Écoliers
Ville
24560 Issigeac
Département
Dordogne
Tarif

Issigeac

Randonnée pédestre et découverte

Parking des Écoles Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Venez randonner avec Polo pour 10km à l’Étang de la Nette avec l’association « Les Copains d’abord », adhérente à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Covoiturage à 8h20 au départ de la Mairie de Lalinde.   .

Parking des Écoles Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 26 76 

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English : Randonnée pédestre et découverte

L’événement Randonnée pédestre et découverte Issigeac a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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