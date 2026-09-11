Randonnée pédestre et découverte Parking des Écoles Issigeac
dimanche 4 octobre 2026 · Parking des Écoles · Issigeac
Informations pratiques
Issigeac
Randonnée pédestre et découverte
Parking des Écoles Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Venez randonner avec Polo pour 10km à l’Étang de la Nette avec l’association « Les Copains d’abord », adhérente à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.
Covoiturage à 8h20 au départ de la Mairie de Lalinde. .
Parking des Écoles Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 26 76
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English : Randonnée pédestre et découverte
L’événement Randonnée pédestre et découverte Issigeac a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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