Saint-Aubin-de-Lanquais

Randonnée pédestre et découverte

Parking de l’Église Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Venez randonner avec Bernard pour 10km avec l’association Les Copains d’abord , adhérente à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans. .

Parking de l’Église Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 03 95

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English : Randonnée pédestre et découverte

L’événement Randonnée pédestre et découverte Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-06-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides