Randonnée pédestre et découverte Saint-Aubin-de-Lanquais
Randonnée pédestre et découverte Saint-Aubin-de-Lanquais dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Aubin-de-Lanquais
Randonnée pédestre et découverte
Parking de l’Église Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Venez randonner avec Bernard pour 10km avec l’association Les Copains d’abord , adhérente à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans. .
Parking de l’Église Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 03 95
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English : Randonnée pédestre et découverte
L’événement Randonnée pédestre et découverte Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-06-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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