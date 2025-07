Randonnée Pédestre et Equestre Neuville-lès-This

Randonnée Pédestre et Equestre Neuville-lès-This dimanche 13 juillet 2025.

Randonnée Pédestre et Equestre

Place du village Neuville-lès-This Ardennes

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Repas midi

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

RDV place du village entre 8h et 10h

Place du village Neuville-lès-This 08090 Ardennes Grand Est +33 6 45 27 35 79

English :

RDV village square between 8 and 10 a.m

German :

RDV Dorfplatz zwischen 8h und 10h

Italiano :

Piazza del villaggio RDV tra le 8.00 e le 10.00

Espanol :

RDV plaza del pueblo entre las 8h y las 10h

L’événement Randonnée Pédestre et Equestre Neuville-lès-This a été mis à jour le 2025-06-30 par Ardennes Tourisme