Randonnée pédestre et footing – Ymonville, 22 juin 2025 08:30, Ymonville.

Eure-et-Loir

Randonnée pédestre et footing Chemin du Moulin Ymonville Eure-et-Loir

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 08:30:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Trois parcours accessibles à allure libre pour marcher ou courir dans la campagne d’Ymonville.

Le club de Gymnastique Volontaire d’Ymonville organise une matinée sportive et conviviale ouverte à tous. Venez marcher ou courir à votre rythme sur trois parcours balisés

15 km marche (départ 9h),

8 km marche ou 15 km footing (départ 10h),

8 km footing ou 5 km marche (départ 10h30).

Rendez-vous dès 8h30 au Moulin pour les inscriptions. Ravitaillement offert sur les parcours et à l’arrivée. Une belle occasion de bouger en plein air, en famille ou entre amis. 2 .

Chemin du Moulin

Ymonville 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 84 99 00 75

English :

Three self-guided routes for walking or running in the Ymonville countryside.

German :

Drei frei begehbare Strecken, auf denen Sie in der Landschaft von Ymonville wandern oder laufen können.

Italiano :

Tre percorsi autoguidati per camminare o correre nella campagna di Ymonville.

Espanol :

Tres rutas autoguiadas para caminar o correr por la campiña de Ymonville.

L’événement Randonnée pédestre et footing Ymonville a été mis à jour le 2025-05-19 par OT COEUR DE BEAUCE