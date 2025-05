Randonnée pédestre et marché du terroir – Sceaux-du-Gâtinais, 1 juin 2025 08:00, Sceaux-du-Gâtinais.

Loiret

Randonnée pédestre et marché du terroir Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 08:00:00

fin : 2025-06-01 13:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Randonnée pédestre et marché du terroir

C’est parti pour la rando annuelle à Sceaux avec 2 parcours de 9 et 16 km au départ de la place de l’église, départs entre 8 h et 10 h. Après l’effort le réconfort, le Comité des Fêtes ne vous oublie pas et vous propose un marché du terroir toute la matinée de 9 h jusqu’à 13 h ! 2 .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire cdfa.sceaux@gmail.com

English :

Walking tour and local market

German :

Wanderung und Regionalmarkt

Italiano :

Tour a piedi e mercato locale

Espanol :

Visita a pie y mercado local

