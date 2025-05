Randonnée pédestre et pédagogique – Vars Vars, 17 mai 2025 17:00, Vars.

Charente

Randonnée pédestre et pédagogique Vars Le bourg Vars Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 17:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

« Sur le chemin de la faune et de la flore »

6 et 10 km

A l’arrivée « food truck « JB Gourmet » + chanteur

.

Vars Le bourg

Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 57 37 91

English :

« On the path of flora and fauna

6 and 10 km

On arrival « JB Gourmet » food truck + singer

German :

« Auf dem Weg zu Fauna und Flora »

6 und 10 km

Bei der Ankunft « food truck « JB Gourmet » + Sänger

Italiano :

« Sulle tracce della flora e della fauna

6 e 10 km

All’arrivo camioncino di cibo « JB Gourmet » + cantante

Espanol :

« Tras la pista de la flora y la fauna

6 y 10 km

En la meta « JB Gourmet » food truck + cantante

L’événement Randonnée pédestre et pédagogique Vars a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente