Randonnée pédestre et Rando Trail Saint-Maixent

Place de la Mairie Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Randos de 7, 12 ou 20 kms. Inscription sur place et Départ entre 8h et 10h. 5 € .

Place de la Mairie Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 59 44 77

