Randonnée pédestre et Rando Trail Saint-Maixent
Randonnée pédestre et Rando Trail Saint-Maixent dimanche 19 octobre 2025.
Randonnée pédestre et Rando Trail
Place de la Mairie Saint-Maixent Sarthe
Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Randos de 7, 12 ou 20 kms. Inscription sur place et Départ entre 8h et 10h. 5 € .
Place de la Mairie Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 59 44 77
