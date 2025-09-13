Randonnée pédestre et Repas Salle des fêtes Pays de Belvès

Randonnée pédestre et Repas Salle des fêtes Pays de Belvès samedi 13 septembre 2025.

Randonnée pédestre et Repas

Salle des fêtes Lieu-dit Fongalop Pays de Belvès Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-13

2025-09-13

Le comité des fêtes vous invite à une randonnée pédestre de 8kms suivie d’un repas.

Départ de la salle des fêtes de 18h à 19h30. Prévoir une lampe.

Retour à la salle des fêtes où sera servi le repas.

Au menu Apéritif / Salade de gésiers / Parmentier de canard / Salade Fromage / Dessert

Inscriptions avant le 10 septembre.

Adulte 22€ (rando + repas) 20€ (repas seul)

Enfant (10-15 ans) 17€ (rando + repas) 15€ (repas seul) .

Salle des fêtes Lieu-dit Fongalop Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 60 12 25

English : Randonnée pédestre et Repas

The Comité des fêtes invites you to an 8km walk followed by a meal.

Departure from the village hall from 6pm to 7:30pm. Bring a torch.

Return to the village hall, where the meal will be served.

Menu: Aperitif / Gizzard salad / Duck parmentier / Cheese salad / Dessert

German : Randonnée pédestre et Repas

Das Festkomitee lädt Sie zu einer 8 km langen Wanderung mit anschließendem Essen ein.

Abfahrt vom Festsaal von 18 Uhr bis 19:30 Uhr. Bringen Sie eine Lampe mit.

Rückkehr zum Festsaal, wo das Essen serviert wird.

Menü: Aperitif / Blättermagensalat / Entenparmentier / Käsesalat / Dessert

Italiano :

Il Comité des Fêtes vi invita a una passeggiata di 8 km seguita da un pasto.

Partenza dalla sala del villaggio dalle 18.00 alle 19.30. Portare una torcia.

Ritorno alla sala del villaggio dove sarà servito il pasto.

Menu: Aperitivo / Insalata di ventrigli / Parmentier d’anatra / Insalata di formaggio / Dessert

Espanol : Randonnée pédestre et Repas

El Comité des Fêtes le invita a un paseo de 8 km seguido de una comida.

Salida del ayuntamiento de 18.00 a 19.30 h. Traiga una linterna.

Regreso a la sala del pueblo donde se servirá la comida.

Menú: Aperitivo / Ensalada de mollejas / Parmentier de pato / Ensalada de queso / Postre

