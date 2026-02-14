Randonnée pédestre et tartiflette Poilly-sur-Tholon
Randonnée pédestre et tartiflette Poilly-sur-Tholon dimanche 22 mars 2026.
Randonnée pédestre et tartiflette
Place de l’église Poilly-sur-Tholon Yonne
Début : 2026-03-22 08:00:00
fin : 2026-03-22 15:00:00
2026-03-22
Au choix, 2 circuits 7,5 km ou 14 km. Départ à 9 h et repas à 12 h 30. .
Place de l’église Poilly-sur-Tholon 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 15 66 37
English : Randonnée pédestre et tartiflette
