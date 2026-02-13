Randonnée pédestre et trail des 4 hameaux Rothonay
Randonnée pédestre et trail des 4 hameaux Rothonay dimanche 29 mars 2026.
Randonnée pédestre et trail des 4 hameaux
Place du village Rothonay Jura
Début : 2026-03-29 07:45:00
fin : 2026-03-29 10:00:00
2026-03-29
Randonnée pédestre le 29 mars, départ entre 7h45 et 10h à Rothonay.
Trois parcours 5km, 12km et 18km.
Buvette sur place. Possibilité de repas sur place, réservation sur place ou en ligne. .
Place du village Rothonay 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 29 72 57 foyerruraldes4hameaux@gmail.com
