Randonnée pédestre et trail des 4 hameaux Rothonay

Randonnée pédestre et trail des 4 hameaux

Place du village Rothonay Jura

Début : 2026-03-29 07:45:00

fin : 2026-03-29 10:00:00

2026-03-29

Randonnée pédestre le 29 mars, départ entre 7h45 et 10h à Rothonay.

Trois parcours 5km, 12km et 18km.

Buvette sur place. Possibilité de repas sur place, réservation sur place ou en ligne. .

Place du village Rothonay 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 29 72 57 foyerruraldes4hameaux@gmail.com

