Randonnée pédestre et V.T.T

Melleroy Loiret

Début : 2025-11-16 08:30:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Participez à une randonnée à pied ou en V.T.T au départ de Melleroy avec l’association Les Amis de la Belgique

Plusieurs parcours possibles. Ravitaillement sur tous les parcours.

Melleroy 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 53 25 34

English :

Take part in a hike or mountain bike ride starting from Melleroy with the association Les Amis de la Belgique

Several routes available. Refreshments on all routes.

German :

Nehmen Sie an einer Wanderung zu Fuß oder mit dem Mountainbike von Melleroy aus mit dem Verein Les Amis de la Belgique teil

Mehrere Strecken sind möglich. Verpflegung auf allen Strecken.

Italiano :

Partecipate a una passeggiata a piedi o in mountain bike partendo da Melleroy con l’associazione Les Amis de la Belgique

Diversi percorsi disponibili. Ristoro su tutti i percorsi.

Espanol :

Participe en un paseo a pie o en bicicleta de montaña desde Melleroy con la asociación Les Amis de la Belgique

Varios recorridos disponibles. Refrescos en todas las rutas.

