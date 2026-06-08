Melleray

Randonnée pédestre et vélo, Repas champêtre

Place de l’église Melleray Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Rendez vous à 9h30 pour la randonnée et 12h30 pour le repas champêtre .

Place de l’église Melleray 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 43 38 51

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English :

L’événement Randonnée pédestre et vélo, Repas champêtre Melleray a été mis à jour le 2026-06-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude