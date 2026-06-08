Randonnée pédestre et vélo, Repas champêtre Melleray
Randonnée pédestre et vélo, Repas champêtre Melleray mardi 14 juillet 2026.
Melleray
Randonnée pédestre et vélo, Repas champêtre
Place de l’église Melleray Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Rendez vous à 9h30 pour la randonnée et 12h30 pour le repas champêtre .
Place de l’église Melleray 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 43 38 51
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English :
L’événement Randonnée pédestre et vélo, Repas champêtre Melleray a été mis à jour le 2026-06-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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