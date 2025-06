Randonnée pédestre et VTT à Hodeng-au-Bosc Mairie Hodeng-au-Bosc 29 juin 2025 08:00

Seine-Maritime

Randonnée pédestre et VTT à Hodeng-au-Bosc Mairie 8 rue de l’Eglise Hodeng-au-Bosc Seine-Maritime

Début : 2025-06-29 08:00:00

fin : 2025-06-29 14:00:00

2025-06-29

> Pour les marcheurs marche + ravitaillement Parcours de 12 km

RDV 8h30 Départ de la mairie 9h00 Tarif 3.00€

> Pour les amateurs de VTT 2 parcours au choix 20 km/40 km

RDV 8h Départ de la mairie à 9h00 Tarif 5.00€

Apéritif pour tous les participants à l’arrivée.

Inscriptions auprès de Mme MAILLARD 07 50 30 87 56

Mairie 8 rue de l’Eglise

Hodeng-au-Bosc 76340 Seine-Maritime Normandie +33 7 50 30 87 56

English : Randonnée pédestre et VTT à Hodeng-au-Bosc

> For walkers: walk + refreshments 12 km route

RDV 8:30 am Departure from Town Hall: 9:00 am Price: 3.00?

> For mountain bikers 2 routes to choose from: 20 km/40 km

RDV 8:00 am: Departure from the town hall at 9:00 am Price: 5.00?

Aperitif for all participants on arrival.

Registration with Mme MAILLARD 07 50 30 87 56

German :

> Für Wanderer: Wanderung + Verpflegung Strecke von 12 km

RDV 8:30 Uhr Abfahrt vom Rathaus: 9:00 Uhr Preis: 3.00?

> Für Mountainbike-Fans 2 Strecken zur Auswahl: 20 km/40 km

RDV 8 Uhr: Start am Rathaus um 9 Uhr Preis: 5.00?

Aperitif für alle Teilnehmer bei der Ankunft.

Anmeldungen bei Mme MAILLARD 07 50 30 87 56

Italiano :

> Per gli escursionisti: passeggiata + ristoro percorso di 12 km

RDV 8h30 Partenza dal municipio: 9h00 Prezzo: 3,00?

> Per gli amanti della mountain bike: 2 percorsi a scelta: 20 km/40 km

RDV 8h00 Partenza dal municipio alle 9h00 Prezzo: 5,00?

Aperitivo per tutti i partecipanti all’arrivo.

Iscrizione presso Mme MAILLARD 07 50 30 87 56

Espanol :

> Para senderistas: paseo + refrigerio recorrido de 12 km

RDV 8h30 Salida del ayuntamiento: 9h00 Precio: 3.00?

> Para ciclistas de montaña 2 rutas a elegir: 20 km/40 km

RDV 8h: Salida del ayuntamiento a las 9h Precio: 5.00?

Aperitivo para todos los participantes a la llegada.

Inscripción con Mme MAILLARD 07 50 30 87 56

