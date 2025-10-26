Randonnée pédestre et VTT à Isturits Isturits

Randonnée pédestre et VTT à Isturits

Centre du village Isturits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-10-26

Randonnée à pied de 12 et 20 kms.

Randonnée VTT de 25, 32 et 40kms.

Inscriptions au trinquet à partir de 7h. Départ des courses entre 7h30 et 8h.

Ravitaillements améliorés sur tous les parcours, douches et karcher, apéritif. Possibilité de restauration sur place.

1€ sera reversé à la Maison Goxa Leku. .

Centre du village Isturits 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 56 69 33 erberua@gmail.com

