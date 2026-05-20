Villebout

Randonnée pédestre et VTT à Villebout

Villebout Loir-et-Cher

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

3.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 07:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

A pied ou à vélo à vous de choisir !

Randonnée pédestre et VTT à Villebout. Parcours de 5, 10 et 17km. Sac à dos avec ravitaillement offert. Exposition de tableaux réalisés par les artistes peintres de Villebout. Randonnée organisée par le Comité des Fêtes. 3.5 .

Villebout 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 52 41 52 79

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English :

On foot or by bike, the choice is yours!

L’événement Randonnée pédestre et VTT à Villebout Villebout a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Vendome Territoires Vendomois