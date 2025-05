Randonnée pédestre et VTT – Ambrault, 18 mai 2025 07:30, Ambrault.

Indre

Randonnée pédestre et VTT 1 Place de l’Église Ambrault Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 07:30:00

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

L’Association Familles Rurales d’Ambrault organise une randonnée pédestre et VTT au départ de la place de la Mairie.

Rdv le dimanche 18 mai, inscriptions de 7h30 à 9h.

3 parcours de marche 6, 10 et 16 km et 2 parcours VTT 24 et 42 kms vous seront proposés. 3 .

1 Place de l’Église

Ambrault 36120 Indre Centre-Val de Loire famillesrurales.ambrault@gmail.com

English :

The Association Familles Rurales d’Ambrault is organizing a hike and mountain bike ride starting from the Place de la Mairie.

German :

Die Association Familles Rurales d’Ambrault organisiert eine Wanderung zu Fuß und mit dem Mountainbike ab dem Place de la Mairie.

Italiano :

L’Association Familles Rurales d’Ambrault organizza un’escursione a piedi e in mountain bike con partenza da Place de la Mairie.

Espanol :

La Association Familles Rurales d’Ambrault organiza una excursión a pie y en bicicleta de montaña con salida de la Place de la Mairie.

L’événement Randonnée pédestre et VTT Ambrault a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Champs d’Amour