Randonnée pédestre et VTT Charnizay
Randonnée pédestre et VTT Charnizay vendredi 1 mai 2026.
Randonnée pédestre et VTT
Charnizay Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:30:00
fin : 2026-05-01 13:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Randonnée pédestre 2 circuits 6 et 12 km environ.
Randonnée VTT 18 km environ.
Casse-croute à mi-parcours.
Vin d’honneur à l’arrivée.
Animaux tenus en laisse .
Possibilité de repas, inscription obligatoire.
Charnizay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 45 42 04 61
English :
Hiking: 2 circuits: approx. 6 and 12 km.
Mountain biking: approx. 18 km.
Meal at half-way point.
Vin d’honneur at the finish.
Pets must be kept on a leash.
Meals available, registration required.
L’événement Randonnée pédestre et VTT Charnizay a été mis à jour le 2026-03-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire