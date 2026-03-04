Randonnée pédestre et VTT

Charnizay Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:30:00

fin : 2026-05-01 13:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Randonnée pédestre 2 circuits 6 et 12 km environ.

Randonnée VTT 18 km environ.

Casse-croute à mi-parcours.

Vin d’honneur à l’arrivée.

Animaux tenus en laisse .

Possibilité de repas, inscription obligatoire.

Charnizay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 45 42 04 61

English :

Hiking: 2 circuits: approx. 6 and 12 km.

Mountain biking: approx. 18 km.

Meal at half-way point.

Vin d’honneur at the finish.

Pets must be kept on a leash.

Meals available, registration required.

L’événement Randonnée pédestre et VTT Charnizay a été mis à jour le 2026-03-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire