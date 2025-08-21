Randonnée pédestre et VTT du 1er mai Chezal-Benoît
Les sapeurs-pompiers de Chezal-Benoit vous attendent à la caserne pour des randonnées pédestres et VTT comme chaque année le 1er mai.
Au départ de la caserne, à pied (10 à 15km environ) ou en VTT (25 à 50 km environ)en forêt de Chœurs-Bommiers. Départs prévus entre 7h30 et 9h30. Des ravitaillements seront prévus et vos vélos pourront être lavés à la caserne. .
English :
The Chezal-Benoit fire department awaits you at the fire station for hiking and mountain biking tours in support of the telethon and fire department orphans.
German :
Die Feuerwehr von Chezal-Benoit erwartet Sie an der Kaserne für Wanderungen zu Fuß oder mit dem Mountainbike, die solidarisch zugunsten des Telethons und der Waisenkinder der Feuerwehr durchgeführt werden.
Italiano :
Il corpo dei vigili del fuoco di Chezal-Benoit è pronto ad accogliervi nella sua caserma per passeggiate e gite in mountain bike a favore di Telethon e degli orfani dei vigili del fuoco.
Espanol :
El cuerpo de bomberos de Chezal-Benoit le da la bienvenida en su parque de bomberos para realizar paseos a pie o en bicicleta de montaña en beneficio del telemaratón y de los huérfanos de los bomberos.
