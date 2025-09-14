Randonnée pédestre et vtt « la cailleuse » Arçon
Randonnée pédestre et vtt « la cailleuse » Arçon dimanche 14 septembre 2025.
Randonnée pédestre et vtt « la cailleuse »
City ( à côté du chalet de la pétanque sur la route Arçon-Bugny) Arçon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 08:00:00
fin : 2025-09-14 16:30:00
Date(s) :
2025-09-14
A partir de 8h.
Organisée par l’association Arçon VTT.
Parcours VTT de 17, 28 et 40 km. Parcours pédestres 7 et 14 km. Parcours balisés. Ravitaillements sur chaque parcours. Buvette et restauration le midi.
Se renseigner pour les tarifs auprès des membres de l’association.
Inscriptions sur place. .
City ( à côté du chalet de la pétanque sur la route Arçon-Bugny) Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 31 82
English : Randonnée pédestre et vtt « la cailleuse »
German : Randonnée pédestre et vtt « la cailleuse »
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée pédestre et vtt « la cailleuse » Arçon a été mis à jour le 2025-08-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS