Randonnée pédestre et vtt « la cailleuse »

City ( à côté du chalet de la pétanque sur la route Arçon-Bugny) Arçon Doubs

Début : 2025-09-14 08:00:00

fin : 2025-09-14 16:30:00

2025-09-14

A partir de 8h.

Organisée par l’association Arçon VTT.

Parcours VTT de 17, 28 et 40 km. Parcours pédestres 7 et 14 km. Parcours balisés. Ravitaillements sur chaque parcours. Buvette et restauration le midi.

Se renseigner pour les tarifs auprès des membres de l’association.

Inscriptions sur place. .

