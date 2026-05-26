Randonnée pédestre et VTT Landiras
Randonnée pédestre et VTT Landiras dimanche 14 juin 2026.
Landiras
Randonnée pédestre et VTT
Landiras Gironde
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Au départ de la salle polyvalente de Landiras, au choix
– rando VTT 23 ou 42 km
– balade pédestre 6 ou 10 km
Au retour repas Moules-Frites, animé par une Banda .
Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 41 00 83 landavenir33@gmail.com
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English :
L’événement Randonnée pédestre et VTT Landiras a été mis à jour le 2026-05-26 par La Gironde du Sud