Landiras

Randonnée pédestre et VTT

Landiras Gironde

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Au départ de la salle polyvalente de Landiras, au choix

– rando VTT 23 ou 42 km

– balade pédestre 6 ou 10 km

Au retour repas Moules-Frites, animé par une Banda .

Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 41 00 83 landavenir33@gmail.com

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English :

L’événement Randonnée pédestre et VTT Landiras a été mis à jour le 2026-05-26 par La Gironde du Sud