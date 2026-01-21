Randonnée pédestre et VTT Marans Marans Segré-en-Anjou Bleu

Randonnée pédestre et VTT Marans

Début : 2026-03-01 07:30:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Randonnée pédestre et vtt à Marans organisée par l’APEL de l’école Notre-Dame et le Comité des fêtes, le dimanche 1er Mars 2026..

Randonnée pédestre et VTT à Marans. Plusieurs circuits proposés

– Marche 4,8km ; 8,7km ; 10,2km ; 15km (possibilité de cumuler les parcours)

– VTT 12km ; 20km (parcours tracé)

-Gravel + VTT 45km ; 60km (avec GPS)

Buvette sur place et repas le midi.

Départ et inscription à partir de 7h30 à la salle de la Belle Angerie.

Infos et renseignements au 06 08 87 59 29 ou apel.marans.notredame@ec49.net .

Infos et renseignements au 06 08 87 59 29 ou apel.marans.notredame@ec49.net

Walking and mountain-biking tour of Marans organized by the APEL de l’école Notre-Dame and the Comité des fêtes, Sunday March 1, 2026…

