Randonnée pédestre et VTT Saint-Maurice-la-Souterraine

Randonnée pédestre et VTT salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine 2026-05-31

Randonnée pédestre et VTT Saint-Maurice-la-Souterraine dimanche 31 mai 2026.

Randonnée pédestre et VTT

salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

2 parcours de 7 et 15 km, départ à partir de 8h.   .

salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 53 66 32 

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English : Randonnée pédestre et VTT

L’événement Randonnée pédestre et VTT Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Pays Sostranien

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