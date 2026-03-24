Randonnée pédestre et VTT Saint-Maurice-la-Souterraine
Randonnée pédestre et VTT Saint-Maurice-la-Souterraine dimanche 31 mai 2026.
Randonnée pédestre et VTT
salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
2 parcours de 7 et 15 km, départ à partir de 8h. .
salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 53 66 32
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English : Randonnée pédestre et VTT
L’événement Randonnée pédestre et VTT Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Pays Sostranien