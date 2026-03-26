Randonnée pédestre et VTT Urçay
Randonnée pédestre et VTT Urçay dimanche 30 août 2026.
Randonnée pédestre et VTT
Plage du Cher Urçay Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le comité des fêtes d’Urçay organise une journée dédiée à la randonnée pédestre et la randonnée VTT, dimanche 30 août au départ du bourg d’Urçay.
Ouvert à tous.
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Plage du Cher Urçay 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 27 78 63
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English :
The Comité des fêtes d’Urçay is organizing a day of hiking and mountain biking on Sunday August 30, starting from the village of Urçay.
Open to all.
L’événement Randonnée pédestre et VTT Urçay a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
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