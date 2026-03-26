Randonnée pédestre et VTT

Plage du Cher Urçay Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le comité des fêtes d’Urçay organise une journée dédiée à la randonnée pédestre et la randonnée VTT, dimanche 30 août au départ du bourg d’Urçay.

Ouvert à tous.

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Plage du Cher Urçay 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 27 78 63

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English :

The Comité des fêtes d’Urçay is organizing a day of hiking and mountain biking on Sunday August 30, starting from the village of Urçay.

Open to all.

L’événement Randonnée pédestre et VTT Urçay a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme