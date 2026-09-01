Informations pratiques

Bézancourt

Randonnée pédestre familial à Bézancourt

Bézancourt Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:45:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Randonnée pédestre familial le 27 septembre 2026 organisée par le comité des fêtes de Bézancourt. Rendez-vous à 9h45 pour une boucle normande de 18km dans la campagne normande. Le retour est prévu pour 17h. Prévoir un pique-nique.

Réservation au 06 61 09 94 07 .

Bézancourt 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 09 94 07

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English : Randonnée pédestre familial à Bézancourt

L’événement Randonnée pédestre familial à Bézancourt Bézancourt a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray