Randonnée pédestre familial à Bézancourt Bézancourt
dimanche 27 septembre 2026 · Bézancourt
Informations pratiques
Bézancourt
Randonnée pédestre familial à Bézancourt
Bézancourt Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:45:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Randonnée pédestre familial le 27 septembre 2026 organisée par le comité des fêtes de Bézancourt. Rendez-vous à 9h45 pour une boucle normande de 18km dans la campagne normande. Le retour est prévu pour 17h. Prévoir un pique-nique.
Réservation au 06 61 09 94 07 .
Bézancourt 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 09 94 07
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English : Randonnée pédestre familial à Bézancourt
L’événement Randonnée pédestre familial à Bézancourt Bézancourt a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray