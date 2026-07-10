Informations pratiques

Anneville-en-Saire

Randonnée pédestre Familles Rurales

Eglise Anneville-en-Saire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Munissez-vous de chaussures adéquates et venez participer à cette randonnée d’une dizaine de Km.

Le point de rassemblement est toujours sur la place de l’église. .

Eglise Anneville-en-Saire 50760 Manche Normandie

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English : Randonnée pédestre Familles Rurales

L’événement Randonnée pédestre Familles Rurales Anneville-en-Saire a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire