AGENDA · Anneville-en-Saire
Randonnée pédestre Familles Rurales Anneville-en-Saire
dimanche 18 octobre 2026 · Anneville-en-Saire
Informations pratiques
Anneville-en-Saire
Randonnée pédestre Familles Rurales
Eglise Anneville-en-Saire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Munissez-vous de chaussures adéquates et venez participer à cette randonnée d’une dizaine de Km.
Le point de rassemblement est toujours sur la place de l’église. .
Eglise Anneville-en-Saire 50760 Manche Normandie
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English : Randonnée pédestre Familles Rurales
L’événement Randonnée pédestre Familles Rurales Anneville-en-Saire a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire