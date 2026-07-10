AGENDA · Fresville
Randonnée pédestre Familles Rurales Fresville
dimanche 15 novembre 2026 · Fresville
Informations pratiques
Fresville
Randonnée pédestre Familles Rurales
Eglise Fresville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 14:30:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Munissez-vous de chaussures adéquates et venez participer à cette randonnée d’une dizaine de Km.
Le point de rassemblement est toujours sur la place de l’église. .
Eglise Fresville 50310 Manche Normandie
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English : Randonnée pédestre Familles Rurales
L’événement Randonnée pédestre Familles Rurales Fresville a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire