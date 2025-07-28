Randonnée pédestre Familles Rurales Montfarville
Randonnée pédestre Familles Rurales Montfarville dimanche 15 mars 2026.
Randonnée pédestre Familles Rurales
Eglise Montfarville Manche
Début : 2026-03-15 14:30:00
Munissez-vous de chaussures adéquates et venez participer à cette randonnée d’une dizaine de Km.
Le point de rassemblement est toujours sur la place de l’église. .
Eglise Montfarville 50760 Manche Normandie
