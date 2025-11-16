Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée pédestre Familles Rurales Nouainville

Randonnée pédestre Familles Rurales Nouainville dimanche 16 novembre 2025.

Randonnée pédestre Familles Rurales

Eglise Nouainville Manche

Munissez-vous de chaussures adéquates et venez participer à cette randonnée d’une dizaine de Km.

Le point de rassemblement est toujours sur la place de l’église.   .

Eglise Nouainville 50690 Manche Normandie  

