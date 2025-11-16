Randonnée pédestre Familles Rurales Nouainville
Randonnée pédestre Familles Rurales Nouainville dimanche 16 novembre 2025.
Randonnée pédestre Familles Rurales
Eglise Nouainville Manche
Munissez-vous de chaussures adéquates et venez participer à cette randonnée d’une dizaine de Km.
Le point de rassemblement est toujours sur la place de l’église. .
Eglise Nouainville 50690 Manche Normandie
