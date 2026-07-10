AGENDA · Valcanville
Randonnée pédestre Familles Rurales Valcanville
dimanche 21 février 2027 · Valcanville
Informations pratiques
Valcanville
Randonnée pédestre Familles Rurales
Eglise Valcanville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-21 14:30:00
fin : 2027-02-21
Date(s) :
2027-02-21
Munissez-vous de chaussures adéquates et venez participer à cette randonnée d’une dizaine de Km.
Le point de rassemblement est toujours sur la place de l’église. .
Eglise Valcanville 50760 Manche Normandie
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English : Randonnée pédestre Familles Rurales
L’événement Randonnée pédestre Familles Rurales Valcanville a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire
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