Informations pratiques

Valcanville

Randonnée pédestre Familles Rurales

Eglise Valcanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-21 14:30:00

fin : 2027-02-21

Date(s) :

2027-02-21

Munissez-vous de chaussures adéquates et venez participer à cette randonnée d’une dizaine de Km.

Le point de rassemblement est toujours sur la place de l’église. .

Eglise Valcanville 50760 Manche Normandie

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English : Randonnée pédestre Familles Rurales

L’événement Randonnée pédestre Familles Rurales Valcanville a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire