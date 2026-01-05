Randonnée pédestre

Place de l’Église Faverelles Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Le 6 septembre, partez à la découverte des paysages de Faverelles lors de randonnées pédestres organisées par le Comité des Fêtes ! Profitez d’un moment convivial en pleine nature, accessible à tous. Une belle occasion de respirer, marcher et partager ! Venez nombreux !

Le 6 septembre, prenez un grand bol d’air frais et partez à la découverte des superbes paysages de Faverelles lors des randonnées pédestres organisées par le Comité des Fêtes ! Que vous soyez marcheur occasionnel ou passionné de randonnée, ces parcours accessibles à tous vous offriront un moment de détente et de convivialité en pleine nature. Profitez de cette belle occasion pour explorer les sentiers locaux, admirer la faune et la flore environnantes et partager un instant privilégié en famille ou entre amis. Venez nombreux profiter de ces randonnées et laissez-vous surprendre par la beauté des chemins de Faverelles ! .

Place de l’Église Faverelles 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 65 36 34 46 faverelles.cdf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On April 27 and September 7, discover the Faverelles countryside on hikes organized by the Comité des Fêtes! Enjoy a convivial time in the heart of nature, accessible to all. A great opportunity to breathe, walk and share! Come one, come all!

L’événement Randonnée pédestre Faverelles a été mis à jour le 2026-01-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX