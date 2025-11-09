Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée pédestre Foëcy dimanche 9 novembre 2025.

Foëcy Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-09 06:30:00
fin : 2025-11-09

2025-11-09

Plusieurs parcours 8 14 21 29 km
Foëcy 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 6 19 33 34 97 

English :

Several routes: 8 14 21 29 km

German :

Mehrere Strecken: 8 14 21 29 km

Italiano :

Diversi percorsi: 8 14 21 29 km

Espanol :

Varias rutas: 8 14 21 29 km

