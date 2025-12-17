Randonnée pédestre | Garaube Parking de la mairie Cause-de-Clérans
Parking de la mairie Cause-de-Clérans
Début : 2026-01-15
fin : 2026-01-15
2026-01-15
Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 7km.
Geste éco-citoyen pensez à porter votre gobelet.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.
Pensez à votre confort de marche chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .
Parking de la mairie Clérans Cause-de-Clérans 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
