Randonnée pédestre gourmande de 10 Km Nogent-le-Bernard

Randonnée pédestre gourmande de 10Km à St Mars d’Outillé (72)

Lieu de départ Ancien presbytère 1 rue Nationale

4 horaires de départ possibles 10H00-10H30-11H00-11H30 (Arrivée sur place à 9H30 pour le groupe de 10H00)

Tarifs Adultes 15 E Enfants 7 E

2 arrêts restauration sur parcours de 10 km

Inscriptions en priorité sur Helloasso sinon par téléphone ou mail nombre de participants limité par groupe de départ

Prévoir gilet jaune .

1, rue nationale Nogent-le-Bernard 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 28 66 17 turbulents.stmartiens@gmail.com

English :

Gourmet walk 10 Km St Mars d’Outillé 15-03-2026

