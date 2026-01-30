Randonnée pédestre gourmande de 10 Km Nogent-le-Bernard
Randonnée pédestre gourmande 10 Km St Mars d’Outillé 15-03-2026
Randonnée pédestre gourmande de 10Km à St Mars d’Outillé (72)
Date 15-03-2026
Lieu de départ Ancien presbytère 1 rue Nationale
4 horaires de départ possibles 10H00-10H30-11H00-11H30 (Arrivée sur place à 9H30 pour le groupe de 10H00)
Tarifs Adultes 15 E Enfants 7 E
2 arrêts restauration sur parcours de 10 km
Inscriptions en priorité sur Helloasso sinon par téléphone ou mail nombre de participants limité par groupe de départ
Prévoir gilet jaune .
1, rue nationale Nogent-le-Bernard 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 28 66 17 turbulents.stmartiens@gmail.com
English :
Gourmet walk 10 Km St Mars d’Outillé 15-03-2026
