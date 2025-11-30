RANDONNÉE PÉDESTRE GROUPÉE CHAPELLE SAINT AMANS Lunas
RANDONNÉE PÉDESTRE GROUPÉE CHAPELLE SAINT AMANS Lunas dimanche 30 novembre 2025.
RANDONNÉE PÉDESTRE GROUPÉE CHAPELLE SAINT AMANS
chemin de redigardi Lunas Hérault
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
L’Association Chemins et Patrimoine vous invitent à une randonnée pedestre en groupe vers Lvaal de Nize, Chapelle Saint Amans et Briandes. Départ à 9h30 au Parking cimetière de Lunas, pour une randonnée de 9km 300m dénivelé, suivi d’un pique nique partagé. Participation 3€/pers.
chemin de redigardi Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 89 58 72 94
English :
The Association Chemins et Patrimoine invites you to a group hike to Lvaal de Nize, Chapelle Saint Amans and Briandes. Departure at 9:30am from the Lunas cemetery parking lot, for a 9km 300m hike, followed by a shared picnic. Participation 3?/pers.
German :
Der Verein Chemins et Patrimoine lädt Sie zu einer Gruppenwanderung nach Lvaal de Nize, Chapelle Saint Amans und Briandes ein. Abfahrt um 9:30 Uhr am Parkplatz des Friedhofs von Lunas, für eine Wanderung von 9 km 300 m Höhenunterschied, gefolgt von einem gemeinsamen Picknick. Teilnahme: 3 Personen.
Italiano :
L’Associazione Chemins et Patrimoine vi invita a un’escursione di gruppo a Lvaal de Nize, Chapelle Saint Amans e Briandes. Partenza alle 9.30 dal parcheggio del cimitero di Lunas, per una passeggiata di 9 km 300 m di dislivello, seguita da un picnic condiviso. Costo: 3 euro a persona.
Espanol :
La Asociación Chemins et Patrimoine le invita a una excursión en grupo a Lvaal de Nize, Chapelle Saint Amans y Briandes. Salida a las 9.30 h del aparcamiento del cementerio de Lunas, para un recorrido de 9 km 300 m de desnivel, seguido de un picnic compartido. Coste: 3 euros por persona.
