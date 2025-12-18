Randonnée pédestre guidée Châtrices
Randonnée pédestre guidée Châtrices mercredi 7 janvier 2026.
Randonnée pédestre guidée
parking au dessus de la maison forestière Châtrices Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 13:30:00
fin : 2026-01-07 17:00:00
Date(s) :
2026-01-07
Tout public
Randonnée pédestre en forêt d’Argonne à Châtrices. .
parking au dessus de la maison forestière Châtrices 51800 Marne Grand Est +33 6 86 00 34 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre guidée
L’événement Randonnée pédestre guidée Châtrices a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne