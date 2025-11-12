Randonnée pédestre Ecole Hardinvast
Randonnée pédestre Ecole Hardinvast lundi 13 avril 2026.
Randonnée pédestre
Ecole 16 Bis Rue de l’Église Hardinvast Manche
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-13
2026-04-13
Dans une ambiance conviviale, nous empruntons les sentiers, balisés ou non, et partageons le plaisir de la randonnée.
Se sentir bien, découvrir autrement notre belle région du Cotentin, être au contact avec la nature, vivre de nouvelles sensations, pratiquer une activité à part, bref, nos motivations de randonneurs sont multiples !
Randonnée gratuite avec guide bénévole.
Environ 10 km 3h.
Rendez-vous à l’école. .
