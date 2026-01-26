RANDONNÉE PÉDESTRE Izé
Rdv place de l’église Izé Mayenne
Circuit d’environ 9,4 km, ouvert à tous.
Ce circuit de 9,4 km vous emmènera dans les chemins bocagers et vallonés du secteur d’Izé.
Randonnée organisée par l’association Animations et Randonnées Touristiques du Pays de Bais .
Pot de l’amitié offert aux participants à la fin du circuit. Gratuit.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la randonnée. .
Rdv place de l’église Izé 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 73 89 82
English :
9.4 km circuit, open to all.
