Randonnée pédestre Ecole de Juilley Juilley
Randonnée pédestre Ecole de Juilley Juilley dimanche 29 mars 2026.
Randonnée pédestre
Ecole de Juilley 6 route du stade Juilley Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 12:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Randonnée pédestre dans le but de financer un voyage scolaire à Jersey pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 du RPI Juilley Poilley Précey.
La randonnée est ouverte à tous, nous vous accueillons à l’école de Juilley.
Possibilité de prendre des boissons et des gâteaux après la marche à l’école. .
Ecole de Juilley 6 route du stade Juilley 50220 Manche Normandie +33 6 28 51 02 54
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Juilley a été mis à jour le 2026-03-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts