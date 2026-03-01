Randonnée pédestre Ecole de Juilley Juilley

Randonnée pédestre

Ecole de Juilley 6 route du stade Juilley Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 12:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Randonnée pédestre dans le but de financer un voyage scolaire à Jersey pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 du RPI Juilley Poilley Précey.

La randonnée est ouverte à tous, nous vous accueillons à l’école de Juilley.

Possibilité de prendre des boissons et des gâteaux après la marche à l’école. .

Ecole de Juilley 6 route du stade Juilley 50220 Manche Normandie +33 6 28 51 02 54

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Juilley a été mis à jour le 2026-03-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts