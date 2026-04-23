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Randonnée pédestre Kergrist-Moëlou Ecole Kergrist-Moëlou

Randonnée pédestre Kergrist-Moëlou Ecole Kergrist-Moëlou dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Ecole

Adresse : 3 Rue des Anciens Combattants

Ville : 22110 Kergrist-Moëlou

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Kergrist-Moëlou

Randonnée pédestre Kergrist-Moëlou

Ecole 3 Rue des Anciens Combattants Kergrist-Moëlou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 07:30:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Nombreux circuits de 3 à 25 kms du bois de Kergrist
aux chaos du Corong et les landes de Locarn

Départs libres de l’école toute la journée à partir de
7h30 Inscriptions sur place au moment du départ
Chiens tenus en laisse autorisés
Bénéfices reversés aux familles touchées par le cancer d’un enfant (Association Rayons de Soleil à Mûr de Bretagne)

Org. Association Gym Kergristoise   .

Ecole 3 Rue des Anciens Combattants Kergrist-Moëlou 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 86 91 14 

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English :

L’événement Randonnée pédestre Kergrist-Moëlou Kergrist-Moëlou a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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