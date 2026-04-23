Randonnée pédestre Kergrist-Moëlou Ecole Kergrist-Moëlou
Randonnée pédestre Kergrist-Moëlou Ecole Kergrist-Moëlou dimanche 10 mai 2026.
Kergrist-Moëlou
Randonnée pédestre Kergrist-Moëlou
Ecole 3 Rue des Anciens Combattants Kergrist-Moëlou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 07:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Nombreux circuits de 3 à 25 kms du bois de Kergrist
aux chaos du Corong et les landes de Locarn
Départs libres de l’école toute la journée à partir de
7h30 Inscriptions sur place au moment du départ
Chiens tenus en laisse autorisés
Bénéfices reversés aux familles touchées par le cancer d’un enfant (Association Rayons de Soleil à Mûr de Bretagne)
Org. Association Gym Kergristoise .
Ecole 3 Rue des Anciens Combattants Kergrist-Moëlou 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 86 91 14
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L’événement Randonnée pédestre Kergrist-Moëlou Kergrist-Moëlou a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Kreiz Breizh