Randonnée pédestre La Bouchardaise L’Île-Bouchard
Randonnée pédestre La Bouchardaise L’Île-Bouchard dimanche 8 mars 2026.
Randonnée pédestre La Bouchardaise
Ancienne Gare L’Île-Bouchard Indre-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Organisation Union Cyclotouriste de la Manse.
Parcours de 8 et 12 km.
Café d’accueil. Ravitaillement. Pot à l’arrivée.
Inscriptions à partir de 8h30. Départ groupé à partir de 9h00.
Organisation Union Cyclotouriste de la Manse.
Parcours de 8 et 12 km.
Café d’accueil. Ravitaillement. Pot à l’arrivée.
Inscriptions à partir de 8h30. Départ groupé à partir de 9h00. 4 .
Ancienne Gare L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 98 00 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by Union Cyclotouriste de la Manse.
8 and 12 km routes.
Welcome coffee. Refreshments. Drinks on arrival.
Registration from 8:30 am. Mass start from 9:00 am.
L’événement Randonnée pédestre La Bouchardaise L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-03-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme