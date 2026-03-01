Randonnée pédestre La Bouchardaise

Ancienne Gare L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Organisation Union Cyclotouriste de la Manse.

Parcours de 8 et 12 km.

Café d’accueil. Ravitaillement. Pot à l’arrivée.

Inscriptions à partir de 8h30. Départ groupé à partir de 9h00.

Organisation Union Cyclotouriste de la Manse.

Parcours de 8 et 12 km.

Café d’accueil. Ravitaillement. Pot à l’arrivée.

Inscriptions à partir de 8h30. Départ groupé à partir de 9h00. 4 .

Ancienne Gare L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 98 00 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Union Cyclotouriste de la Manse.

8 and 12 km routes.

Welcome coffee. Refreshments. Drinks on arrival.

Registration from 8:30 am. Mass start from 9:00 am.

L’événement Randonnée pédestre La Bouchardaise L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-03-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme