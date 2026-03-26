Randonnée pédestre | La boucle de Garrissade Saint-Capraise-de-Lalinde
Randonnée pédestre | La boucle de Garrissade Saint-Capraise-de-Lalinde jeudi 2 avril 2026.
Randonnée pédestre | La boucle de Garrissade
Parking salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 6km.
Geste éco-citoyen pensez à porter votre gobelet.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.
Pensez à votre confort de marche chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .
Parking salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 13 77 lescopainsdabord.rando24@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre | La boucle de Garrissade
L’événement Randonnée pédestre | La boucle de Garrissade Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-03-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Saint-Capraise-de-Lalinde (Dordogne)
- Repas poule au pot Saint-Capraise-de-Lalinde 4 avril 2026
- Vacances de Pâques | Visites guidées du barrage de Tuilières Tuilières Saint-Capraise-de-Lalinde 7 avril 2026
- Vacances de Pâques | Visites guidées du barrage de Tuilières Tuilières Saint-Capraise-de-Lalinde 9 avril 2026
- Vacances de Pâques | Visites guidées du barrage de Tuilières Tuilières Saint-Capraise-de-Lalinde 14 avril 2026
- Vacances de Pâques | Visites guidées du barrage de Tuilières Tuilières Saint-Capraise-de-Lalinde 16 avril 2026