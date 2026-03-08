RANDONNÉE PÉDESTRE LA CORNICHE DE L’HORTUS

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Partez à la découverte de la randonnée pédestre La Corniche de l’Hortus et profitez d’un parcours offrant de beaux paysages naturels.

Cette randonnée pédestre propose un itinéraire de découverte au cœur d’un environnement naturel remarquable. Organisée dans un esprit associatif et convivial, elle permet de partager un moment de marche, de sport et d’échange, ouvert à tous ceux qui souhaitent découvrir la randonnée en groupe.

Casse croute tiré du sac.

Parcours de 10.1 km à Rouet. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Corniche de l?Hortus hiking trail and enjoy the beautiful natural scenery.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE LA CORNICHE DE L’HORTUS Montblanc a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34